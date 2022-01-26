الأرصاد تكشف بالتفصيل أماكن سقوط الأمطار اليوم (صورة)

وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إنه من المتوقع اليوم الأربعاء، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات القاهرة الكبرى ومحافظات جنوب الوجه البحرى.
وأشارت إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على شمال الصعيد، بينما يكون هناك نشاط للرياح فقط على جنوب الصعيد.
ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات السواحل الشمالية الشرقية والغربية، وهى"السلوم ومطروح، والإسكندرية وبورسعيد ودمياط، وشمال سيناء".
واشارت إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة أيضا على محافظات شمال الوجه البحرى، وهى "البحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية"، مشددة على وجود نشاط للرياح على معظم الأنحاء ما يدعم الإحساس الشديد ببرودة الجو.
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