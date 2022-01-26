هل ستتعرض مصر إلى «العاصفة هبة» اليوم؟ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بـ الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، حقيقة تعرض محافظات مصر إلى "العاصفة هبة"، والتى تتعرض لها اليونان وتركيا والأردن منذ 10 أيام.





جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، فى برنامج "على مسئوليتى"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية.

وأكد محمود شاهين أن درجات الحرارة فى الدول التى تعرضت لـ "العاصفة هبة" تصل إلى 5 درجات تحت الصفر، مشددا على أن مصر فى مأمن من هذه العواصف.

وأوضح مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بـ الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن اليوم الأربعاء سيشهد أقل انخفاض فى درجات الحرارة من بداية الشتاء وحتى الآن.

ولفت إلى أن درجات الحرارة فى النهار تصل إلى 10 و9 درجات على القاهرة الكبرى، وتصل إلى 5 درجات فى ساعات الليل المتأخرة.

وأشار الدكتور محمود شاهين إلى أن الأمواج ترتفع إلى 3 أمتار فى البحر الأحمر، و5 أمتار فى البحر المتوسط، ما يتبعه تعطل بعض الأنشطة الملاحية وحركة الموانئ.