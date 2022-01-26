الأرصاد تعلن موعد تحسن درجات الحرارة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بـ الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن موعد تحسن الأحوال الجوية بعد التحذيرات الكثيرة التى أطلقتها الأرصاد من طقس اليوم الأربعاء.





جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، فى برنامج "على مسئوليتى"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، مساء أمس الثلاثاء.

وأكد مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بـ الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستعاود التحسن بداية من غد الخميس، ولكن يظل انخفاض الحرارة حتى نهاية شهر يناير الجارى.

وأوضح محمود شاهين أنه سيكون هناك فرص لـ سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية، لافتا إلى أن جنوب الوجه البحرى ومدن القناة تكون فرص سقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة وقد تنتقل فرص سقوط الأمطار إلى محافظات الصعيد ولكنها تكون خفيفة.

وكشف الدكتور محمود شاهين حقيقة تعرض محافظات مصر إلى "العاصفة هبة"، والتى تتعرض لها اليونان وتركيا والأردن منذ 10 أيام.

وأكد محمود شاهين أن درجات الحرارة فى الدول التى تعرضت لـ "العاصفة هبة" تصل إلى 5 درجات تحت الصفر، مشددا على أن مصر فى مأمن من هذه العواصف.

وأوضح مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بـ الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن اليوم الأربعاء سيشهد أقل انخفاض فى درجات الحرارة من بداية الشتاء وحتى الآن.

ولفت إلى أن درجات الحرارة فى النهار تصل إلى 10 و9 درجات على القاهرة الكبرى، وتصل إلى 5 درجات فى ساعات الليل المتأخرة.