طقس الأربعاء.. الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية مؤثرة (صورة)

جدة - نرمين السيد - وكشفت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أن هناك 4 ظواهر جوية متوقع حدوثها اليوم الأربعاء، والتى تتمثل فى: الأمطار متفاوتة الشدة. انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة. نشاط الرياح. اضطراب فى حركة الملاحة البحرية. ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس شديد البرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء مائل للبرودة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء.

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