طلاب أولى ثانوى يؤدون اليوم الامتحان فى هاتين المادتين

جدة - نرمين السيد - وكانت امتحانات منتصف العام الدراسى للصفين الأول والثانى الثانوى العام قد بدأت يوم 22 يناير الجارى، وتستمر حتى 2 فبراير المقبل.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حرص المدارس على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد أثناء عقد الامتحانات لحماية الطلاب.
وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه فى حالة ظهور حالات كورونا يتم تأجيل امتحان الطالب المصاب لما بعد الفصل الدراسى الأول.
جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول على أن تعقد الامتحانات جميعها ورقيا، تيسيرا على الطلاب.
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