جدة - نرمين السيد - وقالت على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "تشير آخر صور الأقمار الصناعية الى السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على طول السواحل الغربية وسواحل شمال الدلتا". وأضافت: "يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد على بعض المناطق". وتابعت: "من المتوقع أن تتقدم الى باقى السواحل الشمالية مع تقدم الوقت، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من الدلتا والوجه البحرى تمتد الى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد مع تقدم الوقت يصاحبها سقوط أمطار أقل حدة". درجات الحرارة المتوقعة العظمى الصغرى القاهرة 12 6 الإسكندرية 13 9 وادى النطرون 12 8 طنطا 13 7 شبين الكوم 13 7 دمنهور 12 7 بلطيم 14 8 مطروح 12 7 السلوم 11 8 سيوة 12 3 بورسعيد 13 7 دمياط 13 8 الزقازيق 12 7 المنصورة 12 7 الإسماعيلية 13 7 السويس 13 7 العريش 12 7 رفح 11 7 رأس سدر 14 7 نخل 12 1 نويبع 17 11 طابا 14 10 كاترين 05 3- الطور 18 10 شرم الشيخ 18 12 الغردقة 18 12 مرسى علم 19 10 الفيوم 14 4 بنى سويف 13 4 المنيا 14 3 أسيوط 14 3 سوهاج 15 4 قنا 18 5 الأقصر 18 6 أسوان 18 7 إدفو 19 7 أبوسمبل 18 8 الوادى الجديد 18 5 شلاتين 21 10 أبو رماد 21 10 حلايب 20 11 رأس حدربة 21 10

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجة عدم الاستقرار تبدأ.. الأرصاد: أمطار الآن على السواحل الغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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