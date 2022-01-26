القمة «المصرية الجزائرية» وأخبار الشأن المحلى تتصدران الصحف

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان "إرادة مصرية ـــ جزائرية لتعزيز الصف العربى والإفريقى"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعرب عن تقدير مصر الكبير للروابط التاريخية العميقة التى تجمعها مع الجزائر، فى ظل علاقات الأخوة بين الشعبين الشقيقين، ووحدة مصيرهما وأهدافهما المشتركة.

وأضافت الصحيفة، أن الرئيس السيسى أكد فى كلمته أمس خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره الجزائرى عبدالمجيد تبون، بقصر الاتحادية، أن مباحثاته مع الرئيس تبون كانت مكثفة وبناءة، وتم خلالها بحث العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مضيفًا أن هناك إرادة سياسية مشتركة لتفعيل أطر التعاون والتنسيق المشترك، لتحقيق التنمية الشاملة ومكافحة الإرهاب وصون مقدرات الدولة.

وشدد الرئيس السيسى على ضرورة تفعيل آليات "العمل العربى" لصون الأمن القومى العربى ومقدرات الدول العربية، متمنيًا التوفيق للجزائر فى رئاستها القمة العربية المقبلة ودعا الأجهزة المعنية فى مصر والجزائر إلى سرعة الإعداد لعقد الدورة المقبلة، لكل من اللجنة العليا المشتركة، وآلية التشاور السياسى لتعميق الشراكة الثنائية.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسى قوله "إنه تم تناول قضية الأمن المائى المصرى، كونه جزءًا من الأمن القومى العربى، حيث تم التوافق على ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية لمصر، باعتبارها قضية مصيرية،‪ ‬والتوافق حول أهمية التوصل لاتفاق قانونى عادل ومتوازن وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحقق مصالح الدول الثلاث، ويحافظ على الاستقرار الإقليمى، مع تأكيد ضرورة إبراز حسن النية والإرادة السياسية اللازمة من جميع الأطراف، مضيفًا: "لقد ثمن الرئيس تبون الجهود المصرية من أجل التوصل إلى اتفاق شامل ومنصف، بشأن سد النهضة".

وتابع الرئيس السيسى: "اتفقنا على تعزيز جهودنا على الساحة الإفريقية، فى ظل الدور المهم لمصر والجزائر فى هذا الشأن، لدعم بنية السلم والأمن والتنمية فى القارة"، مضيفًا: "بحثنا التطورات الفلسطينية، والجهود المبذولة لحفظ حقوق الشعب الفلسطينى الشقيق، واستطرد الرئيس: تناولنا مستجدات الأزمة الليبية، حيث توافقنا على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب دون استثناء، بما يحقق وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها".‬

وأضافت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون، أكد أن زيارته إلى مصر مكنته من إجراء محادثات ثرية ومثمرة مع الرئيس السيسى، فى إطار الدور المنوط بمصر والجزائر، ومساهمتهما فى الدفع بالتعاون عربيًا وإفريقيًا، بما يحقق الأمن والاستقرار فى المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن تبون قوله إن المحادثات خلصت إلى التوافق التام فى الرؤى ووجهات النظر، تمهيدًا للقمة العربية المقبلة التى ستحتضنها الجزائر.

وأشارت "الأهرام" إلى أن الزعيمين السيسى وتبون عقدا مباحثات ثنائية بقصر الاتحادية، ثم مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، وصدر بيان عقب المباحثات أكد رغبة الجانبين فى الارتقاء بالعلاقات المصرية - الجزائرية، وأشار إلى القضايا المهمة التى تناولتها القمة بين الزعيمين، ومن بينها دعم استقرار الأوضاع فى السودان، كذلك منطقة الساحل والصحراء.

من جانبها، ذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "الرئيس يهنئ المصريين بعيدى الشرطة و25 يناير" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد أن يوم الخامس والعشرين من يناير سيظل خالدًا فى ذاكرة المصريين يذكرنا ببطولات رجال الشرطة، الذين قدموا فى موقعة الإسماعيلية عام 1952 خير مثال على التضحية والفداء من أجل الوطن مهما كانت الصعوبات.

وأضاف السيسى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وهى الروح التى استلهمها أبطال الشرطة على مدار السنوات الماضية، فقدموا أرواحهم لتخليص الوطن من آفة الإرهاب وفتحوا بدمائهم الطريق أمام التنمية والعيش الكريم لأبناء الشعب، وهو ما طالب به المصريون فى ثورة الخامس والعشرين من يناير.

واختتم الرئيس السيسى قائلًا: إننى إذ أهنئ كل المصريين بمناسبة عيدى الشرطة والخامس والعشرين من يناير، أدعو الجميع لاستنهاض الهمم من أجل مستقبل أفضل تستحقه مصر.

كما نقلت صحيفة "الأخبار" عن السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية قولها "إننا نحتفل اليوم بالعيد السبعين للشرطة المصرية، وهـو الـيـوم الـذى يخلد بطولات رجـال الشرطة، الذين يؤكدون دومًا أن الدفاع عن الوطن، عقيدة راسخة داخل نفوسهم مهما طال الزمان".

وأضافت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": وإذ نحتفل بهذا اليوم الخالد فى الذاكرة الوطنية، فإننى أحيى كل أمهات الشهداء الأبطال الذين قدموا عن طيب خاطر أبناءهم الأبطال فداء لمصر وشعبها، فلولا تضحياتهن ما وصلنا إلى بر الأمان وبدأنا فى طريق البناء والتنمية وجمهوريتنا الجديدة.

وتحت عنوان "مدبولى يتابع إجراءات تسكين أهالى المناطق غير الآمنة"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أكد أن هناك تكليفا من الرئيس عبدالفتاح السيسى، باستكمال أعمال تطوير المناطق غير المخططة بمحافظة القاهرة، والتى تم إعداد حصر لها وعرضها على الرئيس، وذلك فى إطار جهود الدولة لاستعادة الوجه الحضارى للعاصمة، وتفعيل دورها التاريخى، والثقافى، والسياحى.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال متابعة رئيس مجلس الوزراء، إجراءات تسكين أهالى المناطق غير الآمنة فى المشروعات السكنية الجديدة، وجهود تطوير المناطق غير المخططة فى محافظة القاهرة، بحضور خالد عبد العال محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق الرئيس التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية، والمهندس خليل شعث مدير وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة.

وأضافت أن مدبولى كلف بسرعة الانتهاء من تسكين المستحقين بالوحدات السكنية، التى تم الانتهاء من تنفيذها ضمن مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء أجرى خلال الاجتماع، اتصالًا هاتفيًا بوزيرة التضامن الاجتماعى، شدد خلاله على سرعة الانتهاء من تأثيث الوحدات التى تم الانتهاء من تنفيذها بالفعل تمهيدا لتسكين المستحقين بها.

وتحت عنوان "مدبولى: مصر حريصة على التوصل لاتفاق ملزم قانونيا لسد النهضة"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قال إن مصر تؤكد حرصها على التوصل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانونيا لاتفاق سد النهضة؛ يحقق المصالح المشتركة، من خلال الموازنة بين تحقيق إثيوبيا أقصى استفادة ممكنة من السد، فى مجال توليد الكهرباء وتحقيق التنمية المستدامة، وعدم حدوث ضرر لدولتى المصب "مصر والسودان".

وأكد مدبولى -فى تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"- أن مصر تبدى اهتمامًا باستئناف المفاوضات فى أقرب وقت، بهدف الإسراع فى حل النقاط الخلافية الفنية والقانونية، وصولا لاتفاق عادل ومتوازن ومنصف أخذا فى الاعتبار ما تعنيه مصر من ندرة المياه، واعتمادها بشكل رئيسى على مياه النيل، التى يعد مصدرها الأساسى من النيل الأزرق.

كما أكد مدبولى أن مصر تعرب عن أملها فى إمكانية الوصول للاتفاق المنشود لسد النهضة؛ لما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون من شأنها تحقيق الاستقرار الإقليمى.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزير الخارجية سامح شكرى، تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية القبرصى الجديد يوانيس كاسوليدس، وذلك فى إطار العلاقات الوثيقة التى تجمع بين البلدين الصديقين.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ قوله إن الوزير شكرى قدَم التهنئة لنظيره القبرصى على توليه منصبه، موجها إليه دعوة لزيارة القاهرة، معربًا عن التطلع إلى العمل بشكل مشترك لاستمرار دفع العلاقات الوثيقة بين البلدين، بما يُعزز من مواصلة التعاون فى مختلف المجالات.

وأضاف السفير حافظ أن الوزيرين توافقا على أهمية العمل على تعزيز الاستقرار الإقليمى، خاصة فى منطقة المتوسط، وتناول الاتصال الهاتفى تبادل الرؤى حول مُجمل القضايا الإقليمية، حيث عرض الوزير شكرى الجهود المصرية فى هذا الصدد، واتفق الوزيران على استمرار وتيرة التنسيق والتشاور حول القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك.

وفى الشأن البرلمانى، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مواد مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة مقبلة.

وفى الشأن الرياضى، ذكرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "الليلة مواجهة نارية بين "الفراعنة" و"الأفيال" أن أنظار جماهير مصر تتجه فى السادسة مساء اليوم إلى استاد "جابوما" بمدينة دوالا الكاميرونية لمتابعة مباراة منتخبنا الوطنى، أمام كوت ديفوار، ضمن مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية، ويديرها الحكم الكونغولى چان چاك نادالا، وتمثل المباراة نهائيا مبكرا، حيث تجمع بين "الفراعنة" صاحب التاريخ والإنجازات وحامل الرقم القياسى فى الفوز بالبطولة برصيد 7 ألقاب، أمام "الأفيال" الذى حصد البطولة مرتين عامى 1992 و2015، ويسعى لفك العقدة المصرية.

وعن حالة الطقس، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعت استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة حتى نهاية الأسبوع، وتزداد حدتها اليوم وغدا بانخفاض درجات الحرارة بنحو درجتين إلى 3 درجات، محذرة من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل وسيناء، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار.