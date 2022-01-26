طقس الأربعاء.. ذروة موجة عدم الاستقرار وانخفاض شديد لـ الحرارة

جدة - نرمين السيد - ويكون الطقس معتدلا على جنوب سيناء، مائلا للبرودة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء، حيث يصل إلى حد الصقيع على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء.

وتوقع خبراء الأرصاد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من "السلوم - مطروح - إسكندرية - البحيرة - كفرالشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد – العريش"، قد يصاحبها حبات البرد على فترات متقطعة.

وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من "الغربية - الشرقية – المنوفية"، ومدن القناة وسيناء قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وأشارت إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة، مع نشاط الرياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة يزيد من الإحساس ببرودة الطقس وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد.

الملاحة البحرية

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى خمسة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

العظمى الصغرى

القاهرة 12 6

الإسكندرية 13 9

وادى النطرون 12 8

طنطا 13 7

شبين الكوم 13 7

دمنهور 12 7

بلطيم 14 8

مطروح 12 7

السلوم 11 8

سيوة 12 3

بورسعيد 13 7

دمياط 13 8

الزقازيق 12 7

المنصورة 12 7

الإسماعيلية 13 7

السويس 13 7

العريش 12 7

رفح 11 7

رأس سدر 14 7

نخل 12 1

نويبع 17 11

طابا 14 10

كاترين 05 3-

الطور 18 10

شرم الشيخ 18 12

الغردقة 18 12

مرسى علم 19 10

الفيوم 14 4

بنى سويف 13 4

المنيا 14 3

أسيوط 14 3

سوهاج 15 4

قنا 18 5

الأقصر 18 6

أسوان 18 7

إدفو 19 7

أبوسمبل 18 8

الوادى الجديد 18 5

شلاتين 21 10

أبو رماد 21 10

حلايب 20 11

رأس حدربة 21 10