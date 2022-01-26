سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-1-2022 في جميع البنوك المصرية

تعرضت أسعار العملات خلال الشهور الماضية للعديد من التغيرات الهامة سواء بالصعود أو الهبوط مقابل عملة البلاد المحلية. حيث استقرت أسعار الدولار للبيع والشراء مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك في بدء التعاملات الصباحية قبل بدء اجازة البنوك يوم الخميس بمناسبة ذكري ٢٥ يناير وعيد الشرطة. سعر الدولار اليوم في جميع البنوك المصرية البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 15.64 15.74 البنك المركزي المصري 15.66 15.75 بنك مصر 15.64 15.74 بنك القاهرة 15.66 15.76 بنك الإسكندرية 15.65 15.75 بنك عودة 15.61 15.71 بنك أبو ظبي الإسلامي 15.68 15.75 البنك التجاري الدولي CIB 15.66 15.76

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