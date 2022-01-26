/675150/مواعيد-مباريات-اليوم-الأربعاء-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الأربعاء، العديد من الموجهات الهامة في مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية.

ويرصد تحيا مصر مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية

تقام مباراة منتخب كوت ديفوارضد نظيرة مصر والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 2 Max

يخوض فريق مالي مباراته ضد غينيا الإستوائية في تمام الساعة 9 مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max

مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية

تقام مباراة المصري أمام فريق فيوتشروالتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً عبر قنوات OnTime Sports

تقام مباراة الاتحاد السكندري أمام فريق مصر المقاصة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراًعبر قنوات OnTime Sports

يخوض فريق إيسترن كومباني مباراته ضد فريق بيراميدز والتي من المقررإقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف عبر قنوات On Time Sports.

نتيجة مباراة المغرب ومالاوي

حقق منتخب المغرب الفوز على نظيره القاري منتخب مالاوي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن مباريات دور الثمن النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وظهر المنتخب المغربي بشكل أفضل خلال اللقاء بالرغم من تأخره في أول اللقاء، ولكن عاد لاعبوه بريمونتادا وسجلوا هدفين ، ليتأهلوا لربع نهائي كأس أمم أفريقيا.

وأفتتح الأهداف مهانجو في الدقيقة 7 لمنتخب مالاوب، ثم عادت المغرب في اللقاء بعد محاولات عديدة، وسجلوا الهدف الأول عن طريق يوسف النصيري في الدقيقة 445 في شوط المباراة الأول.

وفي الشوط الثاني لم يتغير الوضع وظل المنتخب المغربي يحاول أن يسجل هدف الفوز، حتى أحرز أشرف حكيمي هدف بطريقة أكثر من رائعة من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 70، لتتأهل المغرب في الأخير للدور القادم، بعدما عادت بريمونتادا أمام مالاوي.

وينتظر منتخب المغرب الفائز من مباراة مصر أمام كوت ديفوار التي سوف تقام اليوم ، لمقابلته في الدور ربع النهائي.

تشكيل المغرب لمواجهة مالاوي

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع الدفاع: أشرف حكيمي – رومان سايس – نايف أكرد – آدم ماسينا

خط الوسط: سفيان أمرابط – عمران لوزا – سليم أملاح

خط الهجوم: أيوب الكعبي – يوسف النصيري – سفيان بوفال