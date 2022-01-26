/675152/موعد-مباراة-منتخب-مالى-أمام-غينيا-الاستوائية-فى-كاس-الأمم-الإفريقية

يدخل منتخب مالي مباراته اليوم الاربعاء، أمام نظيرة غينيا الاستوائية على ملعب ليمبي ستاديو، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة في التاسعة مساءً، في ختام مباريات دور الـ16 ثمن نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

يخوض فريق مالي مباراته ضد غينيا الإستوائية في تمام الساعة التاسعة مساءً ، عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max

انتهت أحداث مباراة مالي وموريتانيا، بنتيجة هدفين دون رد، للأول، في لقاء جمع بين المنتخبين في ثالث جولات المجموعة السادة، من نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

نجح المنتخب المالي من تسجيل أول أهداف المباراة في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء، عن طريق ماساديو هايدارا، من خلال كرة عرضية أرضية من الطرف الأيمن لصالح مالي لمسها موسى دومبيا لتصل إلى هايدرا يسار منطقة الجزاء سددها قوية بالقدم اليسرى داخل الشباك.

وأكد منتخب مالي بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة التاسعة والأربعون من عمر المباراة، عن طريق ابراهيما كونيه، من خلال تسديدة من إبراهيما كونيه من علامة الجزاء على يسار حارس مرمى موريتانيا ليسجل الهدف الثاني لصالح مالي.

وبهذا الفوز نجح المنتخب المالي من تصدر المجموعة السادسة، في دور المجموعات بأمم إفريقيا، برصيد 7 نقاط، ويحجز مقعد في الدور ثمن النهائي من بطولة أمم إفريقيا، فيما حل منتخب موريتانيا في المركز الأخير في المجموعة بدون نقاط.

تشكيل مالي

الحارس: إبراهيم مونكورو

الدفاع: ماساديو هايدارا - هماري تراوري - فالاي ساكو - بوباكار كوياتي

الوسط: أمادو هايدارا - ييفس بيسوما- موسى دومبيا – أداما تراوري – أداما تراوري

الهجوم: إبراهيم كوني

تشكيل موريتانيا

حراسة المرمى: باباكر ديوب

خط الدفاع: هارونا أبو ديمبا - محمد دياليهي – علي عبيد – حسين عبد الرحمن

خط الوسط:جيوسوما فوفانا - محمد سويد - محسن بده

خط الهجوم: إدريسا ثيام - عمر كامارا - إبنو با