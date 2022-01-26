تعيين 1007 شباب بالقطاع الخاص والاستثمارى فى بنى سويف

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2698 شابا منهم 20 "قادرون باختلاف"، فضلاً عن استخراج 1065 ترخيص مزاولة مزاولة حرفة، و1206 شهادة قياس مستوى المهارة.

تلقى وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك من محمد أنور مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال ديسمبر الماضى فتشت المديرية على 716 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدورى النهارى والليلى والحملات يعمل بها 825 عامل، كما تم التفتيش على 287 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 69 محضرا لمنشآت مخالفة للقانون.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منح للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بإجمالى 32 ألف جنيه، بواقع 12 منحة مولود جديد بمبلغ 24 ألف جنيه، ومنحتى زواج بإجمالى 6000 جنيه، وصرف منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 2000 جنيه، فضلا عن صرف 5 منح للرعاية الصحية لـ 5 عمال منهم جهاز تعويضى لعامل.