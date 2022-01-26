جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار توجيهات وزير الداخلية بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية، وتحت إشراف اللواء خالد عزب مساعد الوزير لقطاع المرور والحماية المدنية قامت الإدارة برئاسة اللواء مؤمن سعيد مدير الإدارة العامة للمرور بالتواجد المرور الجاد والفعال على كافة الطرق السريعة وذلك بواسطة سيارات الإغاثة والدفع الرباعى والأوناش وتواجد الأفراد والضباط على الطرق لمنع وجود أى كثافات. وجاءت النصائح كالتالى: 1- مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التى تمكنك من التوقف الآمن. 2- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا. 3- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك. 4- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة. 5- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة. 6- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث. 7- زيادة الانتباه فى أثناء القيادة فى الظروف الجوية السيئة. 8- عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000. 9. عدم تخطى السيارة التى أمامك داخل الشبورة المائية أو الترابية. 10. تجنب الثقة الزائدة فى القيادة، وتخطى السرعات المقررة قانونيا. وتهيب الإدارة العامة للمرور، بقائدى المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 10 نصائح من المرور لقائدى السيارات خلال فترة الطقس السيئ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.