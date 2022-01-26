اللقطات الأولى للأمطار الشديدة.. الطقس السيئ يضرب الجيزة (صور)

جدة - نرمين السيد - وشهد طريق الواحات بمحافظة الجيزة هطول الأمطار بغزارة. كان أحمد راشد، محافظ الجيزة، وجه شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بتجهيز ونشر سيارات شفط المياه فى المناطق التى تشهد تجمع لمياه الأمطار، كما جهزت هيئة النظافة سيارات شفط مياه ونشرها بعدة مناطق.

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