تحديد قيمة مستحقات ورثة مصرى توفى قبل أداء مناسك العمرة

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه فى إطار متابعة أحوال ومستحقات عائلة المهندس عبدالسلام مبروك أبو زيد السقا، المنكوبة التى تعرضت لحادث مرورى فى أثناء سفرهم من الرياض إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.





وبلغت مستحقات الورثة المالية 255 ألف ريال، أى ما يعادل مليون جنيه مصرى تقربيًا، وسيتم تحويلها إلى ورثته فى مصر، فضلاً عن باقى مستحقات المتوفى من شركة التأمين بعد صدور إعلام الوراثة

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة إن الوزير تلقى تقريرًا بذلك من الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالعاصمة الرياض فى إطار تعليمات الوزير بمتابعة أحوال العائلة المصرية المنكوبة التى لقى 4 مصريين من أسرة واحدة مصرعهم فى حادث مرور مروع بالرياض بالسعودية فى ديسمبر الماضى، والأسرة مكونة من أب وأم وخمسة أبناء، ويتم بشكل مستمر متابعة أحوال الأطفال المصابين والمتواجدين حاليا بمستشفى السعودى الألمانى بالرياض وهم: أحمد عبدالسلام مبروك 14 عامًا، والطفلة رغد عبدالسلام مبروك 9 سنوات.

وكشف المتحدث الرسمى عن أن أعضاء مكتب التمثيل العمالى بالرياض زاروا الأطفال المصابين بالمستشفى للوقوف على حالتهم، إذ أفاد الأطباء بتحسن حالتهم الصحية بشكل كبير وخروجهم من العناية المركزة واستعادة الوعى بشكل كبير وخضوعهم للعلاج التأهيلى، كما تم تسكينهم فى غرفة واحدة.

وأشاد مرافقوا الأطفال المصابين بالمتابعة المستمرة منذ بداية الحادث من قبل السفارة المصرية، والقنصلية العامة بالرياض، ووزير القوى العاملة من خلال مكتب التمثيل العمالى مما يعكس اهتمام الدولة المصرية بأبنائها بالخارج.

وكان الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بالتنسيق مع القنصلية لسرعة إنهاء إجراءات شحن الجثامين التى تمت فى 28 ديسمبر 2021، ودفنهم بمحل إقامتهم فى مصر بالمنوفية مركز منوف.

يذكر أن الأب المتوفى المهندس عبدالسلام مبروك أبو زيد السقا كان يعمل بشركة المطاعم الأهلية "كنتاكى"، وتعهدت الشركة عقب الحادث بدفع المستحقات المالية الخاصة بالمتوفى فور إنهاء تصفية مستحقاته من الإدارة المالية المختصة.