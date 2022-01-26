مصر للطيران تسير رابع رحلاتها الخاصة لنقل مشجع المنتخب إلى الكاميرون

نظمت شركة مصر للطيران، صباح اليوم الأربعاء، رابع رحلاتها الخاصة الي مطار " دوالا " بالكاميرون لنقل مشجعي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم رحلة رقمMS3042 بأحدث طائراتها من طراز البوينج B787-9Dreamliner سعة 309 راكبا والمعروفة بإسم "طائرة الأحلام"، لمؤازرة منتخب مصر في مباراته الرابعة المقامة مساء اليوم أمام منتخب كوت ديفوار في الدور 16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية.
كانت الشركة الوطنية مصر للطيران قد سيرت 3 رحلات سابقة الي الكاميرون لنقل عدد من المشجعين المصريين لمساندة المنتخب الوطني أمام منتخبي نيجيريا وغينيا بيساو والسودان، واستطاع منتخب مصر التأهل للدور السادس عشر بعد حصوله علي المركز الثاني في المجموعة.
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