/675156/وفاة-الكاتب-الصحفي-ياسر-رزق-رئيس-تحرير-أخبار-اليوم-سابقا

دوت الخليج وقال الكاتب الصحفي جمال الدين حسين رئيس تحرير جريدة الأخبار المسائي، عبر صفحته الشخصية “فيسبوك": إنا لله وإنا إليه راجعون ياسر رزق في ذمة الله.. اللهم ارحمه رحمة واسعة".

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