توجيهات عاجلة من وزير التنمية للتعامل مع الطقس السيئ

جدة - نرمين السيد - وجه وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرف العمليات بمختلف المحافظات وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.





وطالب وزير التنمية المحلية، وفق بيان له اليوم الأربعاء، المحافظين برفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار والطقس السيئ طبقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موجها بسرعة أعمال سحب وتصريف مياه الأمطار فى حالة سقوطها لعدم تعطيل حركة المواطنين والمرور وضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والقيادات التنفيذية ميدانيًا ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية.

وجدد شعراوى توجيهاته للأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة التأكد من جاهزية المعدات والأدوات والسيارات المستخدمة والأطقم العاملة عليها لمواجهة موجة الطقس مع تواجدها وتمركزها فى الأماكن التى يمكن أن تتعرض لسقوط الأمطار وفقًا للخطط التى تم وضعها لعدم حدوث أى تراكمات للمياه وسرعة سحب المياه حرصًا على سلامة المواطنين وعدم تعطل الحركة المرورية.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة متابعة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لجاهزية بالوعات الصرف الصحى والتنسيق المستمر مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى والقيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية.

وطالب باستمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات لسرعة التعامل مع أى طوارئ، كما ناشد وزير التنمية المحلية المواطنين بضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أى أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط خوفًا من الرياح الشديدة التى يمكن أن تتعرض لها بعض المحافظات ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.