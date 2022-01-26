عاجل- الرئيس السيسى يتوجه إلى دولة الإمارات اليوم

جدة - نرمين السيد - وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن زيارة الرئيس السيسى للشقيقة الإمارات تأتى فى إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يجمع الدولتين من روابط أخوية تاريخية وعلاقات تعاون وتنسيق متبادل على جميع الأصعدة. ومن المنتظر أن يبحث الرئيس مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جوانب العلاقات الثنائية الوثيقة والممتدة بين مصر والإمارات، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول التطورات الأخيرة للقضايا الإقليمية، فى ضوء ما تتطلبه المرحلة الراهنة من تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومى العربى والتصدى لمحاولات زعزعة استقرار وأمن الدول العربية.

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