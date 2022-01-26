لليوم الرابع.. إغلاق ميناء الصيد ببرج البرلس فى كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - أغلقت إدارة ميناء الصيد ببرج البرلس، اليوم الأربعاء، حركة دخول وخروج مراكب الصيد الآلية إلى البحر المتوسط لليوم الرابع على التوالى؛ لسوء الأحوال الجوية وارتفاع أمواج البحر بصورة كبيرة ما يعيق حركة الملاحة والصيد.





وشددت إدارة الميناء فى بيان على أصحاب المراكب بضرورة تأمين مراكبهم الراسية فى حوض الميناء وتأمينها جيدا لحمايتها من الارتطام ببعضها، نظرا لتلاطم الأمواج والتيارات البحرية الشديدة داخل حوض الميناء. ووجه محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أى آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مشددا على قيام غرفة عمليات المحافظة بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وكل الأجهزة التنفيذية متابعة الموقف والتعامل الفورى مع أى مواقف طارئة أولا بأول وموافاة مركز العمليات بأى أحداث طارئة على مدار الساعة، وسرعة رفع مياه الأمطار.

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