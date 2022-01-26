/675158/تشكيل-منتخب-مصر-المتوقع-أمام-كوت-ديفوار-اليوم

يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمواجهة كوت ديفوار، اليوم الأربعاء، في مباراة ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل منتخب مصر المتوقع

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

فى خط الدفاع: محمد عبد المنعم – أحمد حجازي-أحمد فتوح- عمر كمال

فى خط الوسط:محمد النني- عمرو السولية- أحمد سد زيزو

في الهجوم:محمد صلاح – مرموش- مصطفي محمد.

وأجرت البعثة مسحة كورونا بمدينة دوالا الكاميرونية وأثبتت النتائج عدم وجود أي إصابات بفيروس كورونا داخل صفوف معسكر كورونا.

وتم إجراء مسحات كورونا لكل أفراد بعثة المنتخب والإداريين وجاءت النتائج بدون أي إصابات وأصبح الجميع مستعد للمواجهة الهامة المرتقبة القادمة.

وتقام مباراة مصر وساحل العاج مساء hgd,l الأربعاء في تمام السادسة مساء على ملعب جابوما.

ملعب مباراة مصر وساحل العاج

أكد مدحت المليجي، سفير مصر في المغرب، أن ساحل العاج تعرف جيداً ملعب جابوما عكس منتخب مصر الذي لعب في أكثر من ملعب في الفترة الأخيرة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أوضة اللبس" "لابد أن يوكون هناك تواجد لمنتخب مصر على ملعب جابوما للتدريب عليه من أجل مبدأ تكافؤ الفرص لأن الجميع يعلم جيداً أن ساحل العاج تعلم كل كبيرة وصغيرة عن الملعب عكس منتخب مصر".

وواصل "هناك محاولات للحصول على تذاكر خاصة بالمباراة وأيضا جزء بدون أموال والاتحاد الأفريقي يريد بيع أكبر عدد من التذاكر، والاتحاد الكاميروني لا يحصل على أي أموال نظير تذاكر المباريات".

مسحة كورونا منتخب مصر

وزاد "سيكون هناك 300 مشجع من مصر قادمين يوم المباراة هذا بالإضافة للجالية المصري في الكاميرون، سيكون لها تواجد بشكل كبير، ونبحث عن تذاكر الدرجة الأولى لإراحة الجماهير".

وتابع "لا أحب الحديث عن الأجواء في الكاميرون حاليا وأرى أن اللاعبين سوف يكون هناك تواجد جيد منهم خلال المباراة القادمة، ولديهم القدرة والرغبة في عبور هذه المرحلة الهامة للغاية".