/675159/وزير-القوي-العاملة-استخراج--2271-شهادة-قياس-مستوى-المهارة-وترخيص-مزاولة-الحرفة-ببني-سويف

أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة، أن مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف قامت بتعيين 1007 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم شابان " قادرون باختلاف”، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2698 شاباً منهم 20 "قادرون باختلاف"، بالإضافة إلي استخراج 1065 ترخيص مزاولة مزاولة حرفة ، و1206 شهادة قياس مستوى المهارة.

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وتلقى سعفان، تقريرا بذلك من محمد أنور مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال ديسمبر الماضي قامت المديرية بالتفتيش على 716 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والليلي والحملات يعمل بها 825 عامل، كما تم التفتيش على 287 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 69 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون .

استخراج 2271 شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة ببني سويف

وأكد مدير المديرية، أنه تم صرف منح للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بإجمالي 32 ألف جنيه بواقع 12 منحة مولود جديد بمبلغ 24 ألف جني، ومنحتي زواج بإجمالي 6000 جنيه، وصرف منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 2000 جنيه، فضلاً عن صرف 5 منح للرعاية الصحية لـ 5 عمال منهم جهاز تعويضي لعامل.

تعيين 5117 شابا واستخراج 3521 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة بالجيزة

وكان قد أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة، الإثنين الماضي، عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الجيزة بتعيين 5117 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، كما تم تسجيل 13713 راغب عمل ، وتوفير 120 فرصة عمل .

وأكد سعفان، أن المديرية قامت باستخراج 1763 شهادة قياس مستوى المهارة و1728 رخصة مزاولة المهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المتدرجين 202 متدرج في منشأتين من منشآت القطاع الخاص.

وتلقي وزير القوي العاملة، تقريراً بذلك من محمد عيسى مدير المديرية بإنجازاتها عن شهر ديسمبر الماضي، أشار فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 64 منشأة، وعمل 14 حملة عادية ونوعية ، وإعادة التفتيش 120 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 46 محضراً ، وعمل 37 ندوة توعية للعاملين ، ومنح 5 تراخيص لمنشآت ، وبحث شكوتين .