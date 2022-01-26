/675162/ضبط-69-محل-مبيدات-ومخصبات-بدون-ترخيص-بالبحيرة

تمكن قسم الرقابة على المبيدات بمديرية الزراعة بالبحيرة، بالتنسيق مع الإدارات الزراعية بإشراف المهندس بدر محمد بدر وكيل الوزارة ، بالاشتراك وقسم الرقابة برئاسة على المخصبات برئاسة المهندس إبراهيم الشناوى ،والمبيدات برئاسة المهندس فتحى البنا ، في حملة بمناطق تداول وأسواق بيع المبيدات الزراعية، ومستلزمات الإنتاج، لمواجهة المبيدات المقلدة والمغشوشة، والمخصبات الزراعية المحظورة تداولها بالأسواق والغير المصرح بها وبالمرور على 6 محلات للاتجار بالمبيدات والمخصبات الزراعية تلاحظ وجود عدد 2 مرخص و 4 بدون ترخيص وتم تحرير 4 محاضر لهم لوجود مبيدات غير مسجله وعددهم 42 عبوه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإبلاغ شرطة البيئة والمسطحات المائية وذلك بمركز أبو المطامير بمشاركة مندوب الإدارة الزراعية وتموين ابو المطامير .

كما تم المرور على 228 مصنع ومخزن ومحل وتلاحظ وجود 131 مرخص و 69 بدون ترخيص و 28 تحت الترخيص وتم تحرير 5 محاضر و عدد العبوات 74 وتم إبلاغ الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ النيابة العامة .

وشدد وكيل الوزارة، على جميع أقسام الرقابة على المبيدات والمخصبات بمراكز المحافظة، بتكثيف الحملات الرقابية على محلات الاتجار في المبيدات والأسمدة، وملاحقة مخالفات تداول المبيدات المغشوشة ومجهولة المصدر التي تشكل تهديد على الصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

جاء ذلك بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، واللواء هشام أمنه محافظ البحيرة ، بضرورة مراقبة الأسواق وخاصة محلات المبيدات والمخصبات فى نطاق محافظة البحيرة للقضاء على ظاهرة المبيدات الغير مصرح بها .

ضبط مصنع عطور يدار بدون ترخيص والتحفظ على ٤٩٥ اسطوانة غاز منزلية مدعمة بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة .

هذا و قد شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدى الخضر وبالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية مكثفة على المخابز والأسواق بمركزى رشيد - الدلنجات.

بالمرور على مركز الدلنجات تم ضبط :مصنع عطورغير مرخص وبحوزته ١٢٠٠ عبوه سعة ٥٠٠مل، ١٠براميل سعة ٢٢٠٠لتر، جركن زيت طعام يزن ١٨ك بدون بيانات، وضبط صيدليه بيطريه وبحوزتها ١٨ عبوه سعة ٢٥٠ ملى لأدويةبيطريه منتهية الصلاحيه

كما تم تحرير (٧) محاضر عدم إعلان عن الاسعار لانشطة تجارية مختلفة، وبمركز ومدينة رشيد تم ضبط :سيارة محملة بعدد ٤٩٥ اسطوانة غاز منزلية مدعمة مخصصة لمركز ادكو قبل التصرف فيها بالسوق السوداء برشيد وتم التحفظ عليها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين