/675163/رفع-درجة-الإستعداد-والتأهب-وإنعقاد-غرفة-العمليات-لمتابعة-حالة-الطقس-السيئ-بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى وإنعقاد غرفة العمليات وإدارة الازمات المركزية بديوان عام المحافظة والغرف الفرعية بالمراكز والمديريات على مدار ٢٤ ساعة لمتابعة حالة الطقس السيئ المتوقعة بإحتمالية تعرض البلاد لحالة من عدم إستقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار غداً الأربعاء الموافق ٢٦ يناير وذلك وفقاً لتقرير هيئة الأرصاد الجوية، ولسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة .

حيث من المتوقع أن تشهد المحافظة أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية أحياناً قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة بنسبة حدوث ٧٠ : ٨٠ تقريباً مع نشاط للرياح تصل سرعتها ٦٠ - ٧٠ كم / ساعة وإرتفاع الأمواج على البحر المتوسط من ٣ - ٥ أمتار .

رفع درجة الإستعداد والتأهب وإنعقاد غرفة العمليات المركزية لمتابعة حالة الطقس السيئ بالبحيرة

كما يصاحب ذلك إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة لتصبح العظمى ١٢ والصغرى ٧ درجات مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس بإنخفاض درجات الحرارة عن المتوقعة بقيم تتراوح من ٢ - ٣ درجات مئوية .

وأشار محافظ البحيرة إلى قيام الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتنسيق مع إدارة الأزمات بالمحافظة، بالمتابعة المستمرة لمدى جاهزية المعدات والأطقم العاملة عليها، بالإضافة إلى جاهزية محطات الصرف الزراعي ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف وكافة المجاري المائية، وصيانة خطوط الإنارة ومراجعة الأعمدة والأسلاك، والمزلقانات والمعابر الغير آمنة والغير شرعيه وغلقها وكذا متابعة كافة المعديات والمراكب النيلية والتأكد من تراخيصها وتوافر كافة وسائل الأمان والإشتراطات بها مع إيقاف عملها خلال الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة .

وأهاب المحافظ بالمواطنين بعدم البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث التقلبات الجوية، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان، وعدم الإقتراب أو لمس أعمدة أو أكشاك الكهرباء .