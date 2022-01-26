/675166/البحيرة-تتعرض-لمواجهة-من-الطقس-السيئ-وسقوط-أمطار-كثيفه-صور

تعرضت مدن وقرى محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، لسقوط أمطار غزيرة تزامنًا مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد خلال الـ 72 ساعة وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، برفع درجة الإستعداد القصوى وانعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بديوان عام المحافظة على مدار ٢٤ ساعة لمتابعة حالة الطقس السيء وعدم استقرار الأحوال الجوية المحتملة من رياح وسقوط أمطار كثيفة وذلك وفقاً لتقرير هيئة الأرصاد الجوية.

وأهابت المحافظة بمواطنيها بالالتزام بما بالبقاء بالمنزل وعدم الخروج اثناء الرياح والعواصف الشديدة والأمطار إلا للضرورة القصوى، وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية فى حالة البرق تجنبا لخطر الصعق، عدم الوقوف اسفل البلكونات القديمة و المتهالكه، عدم ركن السيارات تحت او في امكان احتمال سقوط الأشجار او على فتحات تصريف الأمطار، عدم البقاء فى أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق أو العواصف الشديدة.

كما أهابت المحافظة، تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم والحفاظ على مسافة أمان أكثر من المعتاد وعدم الاقتراب او لمس اعمدة او اكشاك الكهرباء نظرا لسوء الأحوال الجوية.

رفع درجة الإستعداد والتأهب وإنعقاد غرفة العمليات المركزية لمتابعة حالة الطقس السيئ بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى وإنعقاد غرفة العمليات وإدارة الازمات المركزية بديوان عام المحافظة والغرف الفرعية بالمراكز والمديريات على مدار ٢٤ ساعة لمتابعة حالة الطقس السيئ المتوقعة بإحتمالية تعرض البلاد لحالة من عدم إستقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار غداً الأربعاء الموافق ٢٦ يناير وذلك وفقاً لتقرير هيئة الأرصاد الجوية، ولسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة .

حيث من المتوقع أن تشهد المحافظة أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية أحياناً قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة بنسبة حدوث ٧٠ : ٨٠ تقريباً مع نشاط للرياح تصل سرعتها ٦٠ - ٧٠ كم / ساعة وإرتفاع الأمواج على البحر المتوسط من ٣ - ٥ أمتار . كما يصاحب ذلك إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة لتصبح العظمى ١٢ والصغرى ٧ درجات مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس بإنخفاض درجات الحرارة عن المتوقعة بقيم تتراوح من ٢ - ٣ درجات مئوية .

وأشار محافظ البحيرة إلى قيام الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتنسيق مع إدارة الأزمات بالمحافظة، بالمتابعة المستمرة لمدى جاهزية المعدات والأطقم العاملة عليها، بالإضافة إلى جاهزية محطات الصرف الزراعي ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف وكافة المجاري المائية، وصيانة خطوط الإنارة ومراجعة الأعمدة والأسلاك، والمزلقانات والمعابر الغير آمنة والغير شرعيه وغلقها وكذا متابعة كافة المعديات والمراكب النيلية والتأكد من تراخيصها وتوافر كافة وسائل الأمان والإشتراطات بها مع إيقاف عملها خلال الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة .

وأهاب المحافظ بالمواطنين بعدم البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث التقلبات الجوية، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان، وعدم الإقتراب أو لمس أعمدة أو أكشاك الكهرباء .