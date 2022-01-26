علاء عابد.. ناعيا الكاتب الصحفي ياسر رزق: فقدنا اليوم فارس من فرسان بلاط صاحبة الجلالة 

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نعي النائب المستشار علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس تحرير أخبار اليوم السابق ورئيس مجلس الإدارة الذي وافته المنية اليوم.

دوت الخليج

وقال المستشار علاء عابد، أننا فقدنا اليوم فارس من فرسان بلاط صاحبة الجلالة، له مسيرة كبيرة من العطاء في خدمة قضايا الوطن، ومعروف بمواقفه الوطنية.

علاء عابد:فقدنا اليوم فارس من فرسان بلاط صاحبة الجلالة

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن الصحافة المصرية والعربية فقدت اليوم قيمة وقامه كبيرة لا يمكن أن تعوض، وسيبقى أثره باقيا لا يفنى بين تلاميذة ومحبيه، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمتة، ويلهم أسرته وذوية الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

النواب يرفع جلساته لـ6 فبراير بعد الموافقة على 5تشريعات نهائية

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 6 من شهر فبراير المقل.

ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2021 بشان الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الصين الشعبية، الموقعة في نوفمبر 2021.

وشهدت الجلسة رفض طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد زهير، فضلا عن الموافقة على مجموع مواد المنشآت السياحية والفندقية.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على 5 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة على مجموع موادها في جلسات سابقة.

وتضمنت مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها قانون المالية الموحد، قانون التخطيط العام للدولة، وقانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

ووافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربى للنقل "سوبرجيت"، وكذلك الموافقة على قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.