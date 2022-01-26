تعيين 1007 شاباً واستخراج  2271 شهادة قياس مستوى وترخيص مزاولة ببني سويف

/675169/تعيين-1007-شابا-واستخراج- 2271-شهادة-قياس-مستوى-وترخيص-مزاولة-ببني-سويف

أعلنت مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف عن قيامها بتسهيل تعيين 1007 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم شابان " قادرون باختلاف " ، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2698 شاباً منهم 20 "قادرون باختلاف"، فضلاً عن استخراج 1065 ترخيص مزاولة مزاولة حرفة ، و1206 شهادة قياس مستوى المهارة .

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كان قد وزير القوي العاملة محمد سعفان ، تقريرا بذلك من محمد أنور مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال ديسمبر الماضي ، شنت المديرية حملات متكررة للتفتيش على 716 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والليلي والحملات يعمل بها 825 عامل ، كما تم التفتيش على 287 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، والتي أسفر عن تحرير 69 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون .

صرف منح للرعاية الصحية وأكد مدير المديرية، أنه تم صرف منح للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بإجمالي 32 ألف جنيه، بواقع 12 منحة مولود جديد بمبلغ 24 ألف جنيه ، ومنحتي زواج بإجمالي 6000 جنيه ، وصرف منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 2000 جنيه ، فضلاً عن صرف 5 منح للرعاية الصحية لـ 5 عمال منهم جهاز تعويضي لعامل .