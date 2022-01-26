احتفالا بعيد الشرطة.. الداخلية تطلق فيلما للأطفال بعنوان «أبطال إلى الأبد»

جدة - نرمين السيد - ويروى الفيلم، الذى أهدته صفحة وزارة الداخلية لجيل المستقبل من الأطفال، أحداث ملحمة الإسماعيلية البطولية يوم 25 يناير 1952، فى إطار قصصى درامى شيق.
ويهدف الفيلم إلى تعريف الأطفال بأسباب احتفال المصريين بعيد الشرطة، ويحمل عدة رسائل، أهمها التأكيد على أن الشرطة والشعب كانوا دوما يدا واحدة ضد أى عدو يتربص بالوطن.
ومن الجدير بالذكر أن الفيلم موثقا بوثائق وصور للملحمة، ومترجما للغة الانجليزية، وهو من إشراف سحر إسماعيل، ومخرج منفذ منه ضيف، وتأليف مى ياقوت وإخراج عصام الشريف.
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