رئيس مجلس النواب ينعى ياسر رزق

جدة - نرمين السيد - وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى نص برقية التعزية:" بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله، ننعى ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله ياسر رزق فقيد الصحافة المصرية، ونتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد والجماعة الصحفية المصرية والعربية، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

يذكر أن القيادة العامة للقوات المسلحة، نعت قبل قليل، ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار السابق، الذى وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز الـ51 عاما.

وجاء فى البيان: "تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار، أحد رواد الصحافة المصرية، والتى اتسمت حياته المهنية بمسيرة عطاء فى خدمة قضايا الوطن وتتقدم لأسرته بخالص العزاء داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهمهم الصبر والسلوان".