محافظة الجيزة ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ (صور)

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد محافظ الجيزة، على رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع المرافق والخدمات وتشكيل وحدات تدخل سريع للتعامل الفورى مع أية أحداث طارئة بالمراكز والمدن والأحياء والقرى بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة النظافة والتجميل، لرفع تراكمات المياه أول بأول.





وشدد محافظ الجيزة على الأجهزة التنفيذية، بضرورة الإنتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بالشوارع، لرفع أية تراكمات للأمطار من الشوارع والمحاور المرورية الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى ونقاط التمركز المتوقع تجميع المياه بها.

كما أكد المحافظ على التواجد الميدانى لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وسرعة التعامل معها، كما كلف محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية بالتنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بها خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة النظافة والتجميل والمديريات الخدمية لسرعة سحب المياه منها للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل حركة المرور.

وطالب محافظ الجيزة، المواطنين بضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أى أشجار و لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى والقيادة بهدوء على الطرق السريعة والحفاظ على مسافة أمان حفاظاً على أمنهم وسلامتهم.

وأضاف محافظ الجيزة، أن غرفة عمليات المركزية بالمحافظة تتلقى بلاغات المواطنين على مدار الساعة وهناك تنسيق كامل مع غرف العمليات التابعة للجهات المختلفة، لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها وذلك من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة الواتساب على أرقام 01152860444 - 01016050453.