ياسر رزق.. محطات فى حياة الصحفى صاحب رحلة الـ 30 عاما

جدة - نرمين السيد - ولد ياسر رزق فى محافظة الإسماعيلية عام 1965، وتخرج فى كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1986، بدأ ياسر رزق عمله الصحفى فى مؤسسة أخبار اليوم لمدة 30 عامًا، منذ أن كان طالبًا فى السنة الأولى بكلية الإعلام التى تخرج فيها عام 1986، حيث تنقل بين أقسام متعددة لصحيفة "الأخبار"، قبل أن يعمل محررًا عسكريًا، ثم مندوبًا للصحيفة فى رئاسة الجمهورية حتى 2005، وهو العام الذى شهد توليه، ولأول مرة، منصب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون الحكومية أيضًا.

بعد 6 سنوات قضاها فى إدارة شؤون المجلة الصادرة عن "ماسبيرو"، عاد رزق إلى مؤسسة أخبار اليوم مرة أخرى، لكن كرئيس لتحرير صحيفتها اليومية، فى 18 يناير 2011، أى قبل نحو أسبوع من اندلاع أحداث يناير، واستمر فى قيادة العمل بها بنجاح تمكن خلاله من رفع توزيعها، حتى تمت الإطاحة به من رئاسة تحريرها، على يد المجلس الأعلى للصحافة، الذى كان له صبغة "إخوانية"، آنذاك.

للمرة الأولى بعيدًا عن كنف الصحافة الحكومية، انتقل ياسر رزق إلى الصحافة الخاصة والمستقلة، بعد اختياره من قِبل مجلس أمناء مؤسسة "المصرى اليوم" فى 22 أغسطس 2012، رئيسًا لتحرير صحيفتها اليومية، ليستمر على مقعد رئاسة تحريرها لمدة سنة و3 أشهر، حتى عاد رزق، لبيته مرة أخرى، لكن هذه المرة رئيسًا لمجلس إدارة "أخبار اليوم".

ويعد الراحل ياسر رزق من أبرز وأشهر الصحفيين فى مصر والعالم العربى وصدر له قبل وفاته بأيام كتاب (سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص) والذى يتضمن رصدًا دقيقًا وموضوعيًا لأحداث حقبة هى الأصعب فى تاريخ مصر الحديث، منذ يناير 2011 وحتى ثورة 30 يونيو 2013، ومعلومات ومواقف يُكشف عنها للمرة الأولى ويرويها الكاتب من موقع الشاهد بحكم عمله الصحفى وقربه وصلاته الوثيقة بدوائر صناعة القرار إبان تلك الفترة الحرجة من تاريخ البلاد.