غدا.. توقف اختبار امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى...

تتوقف غدا الخميس امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، وفق جداول الامتحانات المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم، حيث يؤدى طلاب الأول الثانوى اليوم الأربعاء امتحان مادتى التاريخ والأحياء ثم يحصل الطلاب على إجازة غدا، ويتم استئناف الاختبارات السبت 29 يناير الجارى بمادة اللغة الأجنبية الأولى، على أن يواصل طلاب الثانى الثانوى امتحاناتهم الأحد 30 يناير الجارى بمواد الجبر والتفاضل وحساب المثلثات والأحياء والفلسفة والمنطق.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول على أن تعقد الامتحانات جميعها ورقيا، حيث أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء الامتحانات الإلكترونية وعقدها ورقيا سواء الأسئلة الاختيار من متعدد التى تمثل 70% أو المقالية التى تمثل 30%، مشيرا إلى أن ذلك يأتى ذلك تيسيرا على الطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، أنه لا تغيير فى مواعيد امتحانات حيث بدأت السبت 22 يناير الجارى فى المواد الدراسية الأساسية لطلاب الصف الأول الثانوى العام، بينما انطلقت الاختبارات 23 من نفس الشهر بالنسبة لطلاب الصف الثانى الثانوى العام وتستمر حتى 3 فبراير المقبل.

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أن الهدف الرئيسي من الامتحانات فى الثانوى العام هوالوقوف على فهم الطلاب لمخرجات التعلم، والتعرف على نوعية أسئلة التقييم الجديدة.

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