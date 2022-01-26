المركز الثقافى الأفريقى بأسوان: قطار الشباب يتوقف بشباب ذوي الهمم بمحطة المركز

توقف قطار الشباب بمحطة المركز الثقافي الإفريقي بأسوان للموسم الجديد بمشاركة عدد(٢٢٠) من ذوي الاحتياجات الخاصة من مختلف المحافظات ( الجيزة و الغرببة والشرقية وجنوب سيناء و المنوفية والإسماعيلية و البحيرة و السويس وكفر الشيخ ) وتجول الشباب والفتيات داخل قاعات المركز المختلفه وشاهدوا مقتنياته المختلفه واستمعوا للشرح المفصل عن رسالة المركز واهدافه وتراث دول حوض النيل وفي نهاية جولتهم التقطوا الصور التذكاريه داخل اروقة المركز المختلفه.

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