بعد قليل.. رئيس الوزراء يفتتح معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ53

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ53 . وتحل اليونان ضيف شرف المعرض، ويقام من 26 يناير الجاري إلى 7 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

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