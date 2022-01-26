ضبط سلع منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر واستخدام لعلامات تجارية في حملة...

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى عدداً من الجهود الميدانية في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لرؤساء الوحدات المحلية، بالعمل المستمر والتواصل الميداني للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدن والقرى، والإشراف على ضبط وإزالة مخالفات البناء، ومتابعة حملات الرقابة على الأسواق ومنظومة النظافة والتجميل والكهرباء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا السياق تابع المحاسب محمد بكري رئيس مركز ومدينة الواسطى أخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري العمل بها علي أرض الواقع، حيث أعمال تبطين ترعة معصرة أبو صير الملق بطول حوالي ٦ كم، وإنشاء سور مبنى الحملة الميكانيكية للمعدات، وكوبري الواسطى الجديد على ترعة الإبراهيمية، وذلك لتقديم أوجه الدعم اللازم وإزالة العقبات لنهو الأعمال فى أسرع وقت ممكن.

وفي إطار المتابعة الدورية والمستمرة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة في المهد، تمكنت الوحدة المحلية لقرية إنفسط بالتنسيق مع الجهات المعنية، من إزالة فورية لحالة تعد بالبناء المخالف على أرض أملاك دولة، بالمنطقة الصناعية كوم أبو راضي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده من مخالفات.

فيما تم ضبط والتحفظ على سلع غذائية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، واستخدام لعلامات تجارية، بالإضافة إلى تحرير محاضر غش تجاري، وعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة، وذلك خلال حملة تفتيشية نفذتها إدارة تموين الواسطى بالتنسيق مع الوحدة المحلية، لإحكام الرقابة علي الأسواق والمحال التجارية والمنتجات الغذائية والوقوف علي مدى صلاحية السلع، بهدف حماية المواطنين من كافة صور الغش التجاري.