أسرة ياسر رزق: صلاة الجنازة على الراحل بالقاهرة عقب صلاة العصر

أكدت أسرة الكاتب الصحفى الراحل ياسر رزق، أن صلاة الجنازة ستقام اليوم الأربعاء، عقب صلاة العصر بأحد مساجد محافظة القاهرة وليست محافظة الإسماعيلية مسقط رأسه، وجارى حاليا الإعداد لباقى تفاصيل العزاء.

كان جمال حسين عضو مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، ذكر أن وفاة الكاتب الصحفي ياسر رزق جاءت إثر أزمة قلبية مفاجئة ألمت به في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأضاف أنه كان يفترض أن يجري الراحل قسطرة في القلب اليوم، إلا أن القدر لم يمهله، لينتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة عطاء كبيرة في بلاط صاحبة الجلالة، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن موعد ومكان العزاء.