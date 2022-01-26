الإمارات: الهجمات الحوثية تمثلُ تهديداً مباشراً للأمن العربى ووحدة صفه

أكدت الإمارات أن الهجمات الحوثية تخالفُ كلَّ القوانين الدولية والأعراف الإنسانية والأخلاقية وتُمثلُ تهديداً مباشراً للأمن العربي ووحدة صفه واستقراره، وتمثل نشراً للإرهاب وتهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين.

وأعرب صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجمات الإرهابية بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، التي قامت بها جماعة الحوثي مُستهدفة منشآت ومناطق مدنية على أرض دولة الإمارات.

وفي هذا السياقِ، فإن المجلسَ يُعبرُ عن تقديرِه لكلِّ المواقفِ الدوليةِ المُشرفةِ التي تبنتها دولٌ عديدةٌ وبرلماناتٌ شقيقةٌ وصديقةٌ ومنظماتٌ إقليميةٌ ودوليةٌ، والتي أظهرت تكاتفَها وتأييدَها لحقِ دولةِ الإماراتِ في أن تتخذَ كلَّ الوسائل لتدافعَ عن أرضِها وشعبِها.