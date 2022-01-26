القوات المسلحة تنعى وفاة الكاتب الصحفى الكبير ياسر رزق"صاحب مسيرة عطاء"

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نعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأستاذ ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار وأحد رواد الصحافة المصرية والتى اتسمت حياته المهنية بمسيرة عطاء فى خدمة قضايا الوطن.
وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة، بخالص العزاء لأسرته بخالص العزاء داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهمهم الصبر والسلوان .
دوت الخليج
وفاة ياسر رزق
هذا وتوفى منذ قليل الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم سابقا، نتيجة تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.
وقال الكاتب الصحفي جمال الدين حسين رئيس تحرير جريدة الأخبار المسائي، عبر صفحته الشخصية “فيسبوك": إنا لله وإنا إليه راجعون ياسر رزق في ذمة الله.. اللهم ارحمه رحمة واسعة".
يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي ،رئيس مجلس النواب ، نعي الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق، الذي توفي صباح اليوم.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، في نص برقية التعزية:" بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله ،ننعي ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله الاستاذ ياسر رزق فقيد الصحافة المصرية ، ونتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد والجماعة الصحفية المصرية والعربية ، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان."
كما نعي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم سابقا الذي وافته المنية اليوم.
وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أن مصر فقدت قامة إعلامية كبيرة مشيراً الي ان الفقيد الراحل كان يتسم دائماً بالمهنية والحرفية وكان رحمه الله غيوراً على بلده يزود عنها بقلمه كالمقاتل في ساحة المعركة.
وشدد على عميق الحزن والأسي برحيل هذه الشخصية الجديرة بالإحترام والتقدير.
وأختتم” داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وان يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان. و إنا لله وإنا إليه راجعون”.
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