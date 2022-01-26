/675183/رئيس-مدينة-الفشن-يتابع-استعداد-المعدات-والأفراد-وانعقاد-غرفة-العمليات-بالوحدة-المحلية-لمواجهة-تداعيات-حالة-الطقس

تابع الأستاذ حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الفشن الإجراءات الاحترازية والاستعدادات لمواجهة التقلبات الجوية واحتمالية سقوط الأمطار، حيث تم التأكيد على جاهزية المعدات واستمرار انعقاد غرفة العمليات على مدار ال24ساعة لاستقبال جميع شكاوى المواطنين، فيما تم إصلاح أعطال مياه الشرب بقرية عزبة تلت والفنت الشرقية، بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي، في حين تنظم الوحدة حملات مسائية بالمدينة والقرى لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتأكيد على غلق الورش الحرفية والمحلات التجارية والمقاهي والكافيهات في المواعيد المحددة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

رئيس مدينة الفشن يتابع استعداد المعدات والأفراد وانعقاد غرفة العمليات بالوحدة المحلية لمواجهة تداعيات حالة الطقس يأتي هذا في الوقت التي تواصل فيه الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالمتابعة الميدانية لمستوى الخدمات الحيوية، وتنفيذ تكليفات وقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية العامة والإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا والقضاء على تراكمات القمامة. ومن ناحية أخرى تواصل الوحدة أعمال رفع المخلفات والقمامة والأتربة بشارع الإبراهيمية وسماح الوجوه والثورة والشيخ غنيم والجمهورية والشرفاء وبورسعيد ومصطفي كامل والجيش والترعة الفشنية وسعد زغلول والسلطان حسين والشيخ زهران والقيسارية وصلاح سالم والفنية وطريق الزرابي وعماد الدين وطراد النيل، وتفريغ الحاويات داخل المدينة وجمع القمامة المنزلية حيث بلغ إجمالي ما تم توريده لمصنع التدوير حوالي 133طن، علاوة على قيام قسم الكهرباء بصيانة كشافات الإنارة العامة بشارع البحر وطراد النيل، وعزبة حافظ وعزبة البدوي وطريق بنى صالح وطريق دلهانس.

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