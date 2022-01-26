/675189/هيئة-الأرصاد-تكشف-عن-موعد-انتهاء-موجة-البرد-والتقلبات-الجوية

أعلنت هيئة الارصاد الجوية أنه من المتوقع ان تبدا موجة الانخفاض بدرجات الحرارة والطقس البارد التي تشهدها البلاد منذ بداية الاسبوع الجاري في الانتهاء بداية من غدا الخميس.

دوت الخليج

الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، من جانبه أوضح أن موعد تحسن حالة الطقس، وانتهاء هذه التقلبات والانخفاض الشديد في درجات الحرارة الذي تشهده البلاد اليوم الأربعاء يتبدأ تدريجيا مع بداية غدا الخميس، موضحا أنه بداية من غدا الخميس ستبدأ الأجواء في التحسن ولا توجد فرص لسقوط الأمطار على القاهرة، والأمطار على السواحل الشمالية ستكون أخف من اليوم.

موجة البرد الشديدة مرتبطة بشهر يناير

وأكد شاهين، أن موجة البرد الشديدة مرتبطة بشهر يناير حيث يشهد هذا الشهر نسب انخفاضات في درجات الحرارة، موضحاً أنه بحلول شهر فبراير تبدأ درجات الحرارة في الاعتدال وتبدأ الأجواء في العودة إلى طبيعتها مرة أخرى. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء، طقس شديد البرودة نهارا وليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع بوسط سيناء وشمال الصعيد وشمال البلاد.

سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة

كما أشارت الى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا، على محافظات السواحل الشمالية قد يصاحبها حبات البرد على هذه المدن “ السلوم، مطروح، الاسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، العريش”، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى ومدن القناة وبعض مدن الوجه البحرى مثل "المنوفية، الغربية، الشرقية"، على جنوب سيناء سيكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على شمال الصعيد.

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى

وقالت الهيئة أنه سيكون هناك نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما حذرت الأرصاد الجوية من اضطراب فى الملاحة فى البحر الأحمر، حيث يصل ارتفاع الأمواج من 2.5: 3:5 متر وتصل سرعة الرياح 50:60 كيلو مترا فى الساعة، وحذرت أيضامن اضطراب فى الملاحة فى البحر الأبيض المتوسط، حيث يصل ارتفاع الأمواج فيه من 5:3 متر وسرعة الرياح 70:60 كيلو مترا فى الساعة.