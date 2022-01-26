/675193/وزير-الزراعة-يبحث-نشر-السلالات-المحسنة-على-صغار-المربين-ضمن-حياة-كريمة

ناقش السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في اجتماعا عقده ، جهود نشر السلالات المحسنة من العجلات العشار على العجلات العشار على صغار المربين في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك بحضور الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وممثلين عن جهاز الخدمة الوطنية والقطاع الخاص وعن البنك الاهلي والبنك الزراعي والمشروع يستهدف صغار المربيين لعدد قليل من الرؤوس حتى 15 رأس من العجلات العشار.

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كما بحث أيضا الوزير خلال الاجتماع وضع آليات وضوابط لإنجاح المنظومة وتحديد دور كل جهة لنشر الأنواع المحسنة على صغار المربيين بأسعار مناسبة ‏ضمن مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصرى وبتمويل ميسر بفائدة 5% وتبسيط وسرعة إجراءات الإئتمان، مع توحيد المستندات المطلوبة من الجهات الممولة (البنك الزراعى المصرى - البنك الأهلى المصرى، على أن تتولى وزارة الزراعة الإشراف والمتابعة والتنظيم والتنسيق وتوفير كافة أوجه الدعم الفنى مع الاهتمام بتلقيح السلالات إصطناعياً بسائل منوى مستورد من طلائق لنفس السلالة للحفاظ على النوع والإرتقاء بالناتج.

المشروع القومى للبتلو

كان مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أكد إن مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو، برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وافق على اعتماد مبلغ (388,325,000 جنيه) لعدد 1941 مستفيدًا من صغار المربين وشباب الخريجين، بإجمالى عدد رؤوس ماشية (25062) رأس، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري، ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين. وقال الصياد أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الأن أكثر من 6 مليارات جنية لحوالى 36600 مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 405 آلاف رأس ماشية محلية ومستوردة. بينما أكد طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنه للاستفادة من المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد، لا يشترط تقديم رخصة تشغيل للحظيرة أو تصريح مزاولة نشاط، لكن يكتفى بإجراء معاينة ثلاثية من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية والبنك الممول (الزراعى المصرى أو الأهلي المصري) أو من يمثلهم بالمحافظات للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والتسمين.