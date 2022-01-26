/675197/الدكتور-مصطفى-مدبولي-يفتتح-فعاليات-معرض-القاهرة-الدولى-للكتاب-فى-دورته-الـ53

قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، صباح اليوم الاربعاء، بافتتاح فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ53، تحت شعار "تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، والذى يستمر حتى 7 فبراير، وذلك بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتحل دولة اليونان ضيف شرف الدورة الحالية، كما تم اختيار الكاتب يحيى حقى ليكون شخصية المعرض، والكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

دوت الخليج

افتتاح المعرض جاء وسط مشاركة محلية ودولية، حيث يضم (5) قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 1067 دار نشر وتوكيلًا، حيث يصل يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) 292 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 43 ناشرا، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال، ووسائل تعليمية، وكتاب تعليمى مدرسي) 89 دار نشر، اماعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامى وتراث، فتصل الى نحو 97 دار نشر، كما يصل عـدد الناشرين المصريين (كتـاب أكاديمي) 49 ناشرا، وعـدد الناشرين العرب 298 ناشرا عربيا، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) 1، وعدد المشاركين من ذوى القدرات الخاصـة 2، وعدد المؤسسات الصحفية 7 مؤسسات، وعدد التوكيلات 95 توكيلا مصريا، و45 توكيلًا عربيا، وتشارك فيه 50 دولة، تمثل قارات العالم، إلى جانب مشاركة 49 مكتبة من سور الأزبكية.

الحفاظ على التباعد الاجتماعي

الأنشطة داخل المعرض ستتبع مبدأ السلامة في المقام الأول وسيتم الحفاظ على التباعد الاجتماعي وإتباع كافة الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المنتشر فى جميع أنحاء العالم، بل سيكون هناك تشديد على الإجراءات الاحترازية، وستكون كافة أنشطة المعرض في مناطق مفتوحة وأخرى شبه مفتوحة، ووزارة الصحة ستكون مشرفة على الإجراءات الاحترازية، وأن المعرض سيضم مركزى لقاح ومركز "بى سى آر" للأجانب القادمين من الخارج.