/675184/تداول-320-شاحنة-و1125-طن-بضائع-عامة-ومتنوعة-بموانئ-البحر-الأحمر

أكدت هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم تداول 1125 طن بضائع عامة ومتنوعة و320 شاحنة و18 سيارة ملاكي.

دوت الخليج

وأوضحت أن حركة الصادرات شملت 1125 طن بضائع عامة و250 شاحنة و4 سيارات ملاكي، فيما شملت حركة الواردات 70 شاحنة و14 سيارة ملاكي.

وأكدت الهيئة، أنه يتواجد 13 سفينة على أرصفة الموانئ، حيث غادر ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 110 شاحنات و2 ملاكي والسفينة أمل بحمولة 85 شاحنة و2 ملاكي والسفينة اسنا فارغة متجهة إلي روسيا واستقبال السفينة دليلة بحمولة 70 شاحنة و14 سيارة ملاكي.

تداول 320 شاحنة و1125 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

كما غادر ميناء نويبع السفينة (عمان) والسفينة (بريدج) حيث تم تصدير 55 شاحنة بحمولة 1125 طن بضائع عامة.

استخراج 2271 شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة ببني سويف

كان قد أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة، أن مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف قامت بتعيين 1007 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم شابان " قادرون باختلاف”، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2698 شاباً منهم 20 "قادرون باختلاف"، بالإضافة إلي استخراج 1065 ترخيص مزاولة مزاولة حرفة ، و1206 شهادة قياس مستوى المهارة.

وتلقى سعفان، تقريرا بذلك من محمد أنور مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال ديسمبر الماضي قامت المديرية بالتفتيش على 716 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والليلي والحملات يعمل بها 825 عامل، كما تم التفتيش على 287 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 69 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون .

وأكد مدير المديرية، أنه تم صرف منح للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بإجمالي 32 ألف جنيه بواقع 12 منحة مولود جديد بمبلغ 24 ألف جني، ومنحتي زواج بإجمالي 6000 جنيه، وصرف منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 2000 جنيه، فضلاً عن صرف 5 منح للرعاية الصحية لـ 5 عمال منهم جهاز تعويضي لعامل.