/675187/تداول-26-سفينة-للحاويات-والبضائع-العامة-بموانئ-دمياط

أكدت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.

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وأوضحت الهيئة، أن الميناء غادره قطاران بحمولة إجمالية 2451 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، و قطار آخر مكون من 25 عربة قادم من الإسكندرية ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4705 شاحنات، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 129 ألفا و65 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 153 ألفا و287 طنا.

تداول 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة بموانئ دمياط

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 8515 طنا شملت " طن رمل و414 طن كحول و1851 طن ملح و2900 طن صويا" بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52 ألفا و848 طنا شملت "31018 طن ذرة و606 أطنان خشب زان و8184 طن حديد و1501 طن كالسيوم فلوريد و11059 طن ابلاكاش و1748 رأس ماشية (عجول تسمين).

استخراج 2271 شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة ببني سويف

كان قد أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة، أن مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف قامت بتعيين 1007 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم شابان " قادرون باختلاف”، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2698 شاباً منهم 20 "قادرون باختلاف"، بالإضافة إلي استخراج 1065 ترخيص مزاولة مزاولة حرفة ، و1206 شهادة قياس مستوى المهارة.

وتلقى سعفان، تقريرا بذلك من محمد أنور مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال ديسمبر الماضي قامت المديرية بالتفتيش على 716 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والليلي والحملات يعمل بها 825 عامل، كما تم التفتيش على 287 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 69 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون.

وأكد مدير المديرية، أنه تم صرف منح للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بإجمالي 32 ألف جنيه بواقع 12 منحة مولود جديد بمبلغ 24 ألف جني، ومنحتي زواج بإجمالي 6000 جنيه، وصرف منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 2000 جنيه، فضلاً عن صرف 5 منح للرعاية الصحية لـ 5 عمال منهم جهاز تعويضي لعامل.