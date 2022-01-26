/675176/وكيل-أول-مجلس-النواب-ينعي-الكاتب-الصحفي-ياسر-رزق

نعى المستشار أحمد سعد الدين، وكيل اول مجلس النواب، الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق رئيس مجلس إدارة اخبار اليوم السابق ،الذي وافته المنيه صباح اليوم إثر أزمة قلبية مفاجئة.

دوت الخليج

وفاة ياسر رزق

وتقدم وكيل أول مجلس النواب ،في برقية تعزيته ، بخالص التعازي إلى اسرة الصحافة المصرية ،مؤكداً ان الفقيد كان يمتلك قلماً حراً ساهم بإخلاص وأمانه في الدفاع عن قضايا وطنه ، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

هذا وتوفى منذ قليل الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم سابقا، نتيجة تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وقال الكاتب الصحفي جمال الدين حسين رئيس تحرير جريدة الأخبار المسائي، عبر صفحته الشخصية “فيسبوك": إنا لله وإنا إليه راجعون ياسر رزق في ذمة الله.. اللهم ارحمه رحمة واسعة".

يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي ،رئيس مجلس النواب ، نعي الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق، الذي توفي صباح اليوم.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، في نص برقية التعزية:" بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله ،ننعي ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله الاستاذ ياسر رزق فقيد الصحافة المصرية ، ونتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد والجماعة الصحفية المصرية والعربية ، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان."