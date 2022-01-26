/675177/بحط-مناخيري-في-حاجة-تصريحات-يحيى-الفخراني-في-الجزء-الرابع-من-حلقته-مع-صاحبة-السعادة

حل الفنان يحيى الفخراني ضيفًا على صاحبة السعادة، من تقديم الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، في حلقة تم تقسيمها على عدة أجزاء، وإليكم تصريحات الفخراني، وحديث رانيا فريد شوقي عنه، في الجزء الذي تم عرضه أمس 25 يناير.

دوت الخليج

يحيى الفخراني يحكي عن مسلسل الليل وآخره

- بطل مسلسل الليل وآخره كان لازم يكون صعيدي بس شيك جدًا.

- البطلة أعجبت بالبطل في هذا المسلسل من شياكته.

- اكتشفت أن الجلاليب أغلى من البدل؛ لأن صوفها لازم يكون صوف إنجليزي ثقيل، والشغل اللي فيها كله يدوي.

- بطل الليل وآخره هو الأخ الكبير الذي لا تُرَد له كلمة، فاتقهر لما قالوا له لأ ماتتجوزش الغزية.

- أزمة بطل المسلسل ماكانتش في حبه للغزية، على قد ما كان عايز يمشي كلامه مش كلام أخواته.

رانيا فريد شوقي عن يحيى الفخراني

- أول تجربة تليفزيونية لي مع د. يحيى كانت مسلسل "الخروج من المأزق".

- أتعاملت أكثر معاه في مسرحية "عطوة أبو مطوة"، وكانت تجربة مرعبة لتقديم مسرح مع د. يحيى.

- عملت في أربع مسلسلات مع دكتور يحيى الفخراني، منهم حمادة عزه وعباس الأبيض.

- شاركت في مسرحية "الملك لير" من بطولته.

- اللي يقف قصاد يحيى الفخراني والناس لا تُشيد به، لا يستمر في التمثيل.

- يحيى الفخراني يجيد اختياره لأعماله، وله فكر وفلسفة خاصة به.

- كنت مترددة اشارك في يتربى في عزه؛ لأنه دور غريب عليا، ولكنه نجح ومازال عايش إلى الآن، وكنت محظوظة بالمشاركة فيه.

- شغله هو كل حياته.

- دكتور يحيى.. حضرتك دكتور في التمثيل مش بس دكتور بشري.

- أستفدت منك كتير.

- اللي زي حضرتك بقى عملة نادرة.

يحيى الفخراني عن حمادة عزه

- حمادة عزه كان طلبي، أن نقدم الأب البايظ مش الابن.

- فساد بعض المسؤلين في مجالات عديدة هو ما أوحى لي بحمادة عزه.

- وفاة والدة المؤلف كان سبب وجود شخصية ماما نونة.

- تمثلت الطفل الذي يبكي على أمه في مشهد وفاة ماما نونة، وهذا ما جعل الناس تأثرت حد البكاء.

الخواجة عبد القادر إخراج شادي يحيى الفخراني

- ماعرفش أجامل في الشغل ولا حتى عشان ابني.

- شادي كان شايل عني هم كبير في مسلسل الخواجة عبد القادر.

- بحط مناخيري في كل تفاصيل الأعمال اللي بقدمها، ولكن مع شادي كنت مطمن؛ لأن قبل ما بفكر في الحاجة كان بيعملها.

- شادي وارث طريقتي، بيذاكر كويس قوي، ودا ريحني نفسيًا.

يحيى الفخراني يحكي عن نجله مخرج مسلسل دهشة

- لما أصريت أمشي في الصحرا حافي، جه من بدري مهد الطريق وتحسسه بيده؛ عشان يطمن أن مافيش حاجة هتئذيني.

- التعامل أسهل جدًا مع شادي عن أي مخرج آخر.

- واثق أن ابني مش هيجاملني في الشغل.

- شادي الفخراني مؤدب، ولكن مش على حساب شغله.

كواليس مسرحية جوازة طلياني

- بدء المسرحية باللغة الفرنسية طمني أن الإيطاليين هيفهموا العرض.

- حسيت أن الفرنسويين مش أقوية كفاية، واتأكدت لما مثلت نفس المشهد مرة تانية ولاقيت تسفيق قوي من الجمهور.

- بعد العرض سهرنا في بيت السفير الإيطالي، وفوجئت بصحف اليوم التالي كاتبة منشت عني.

يحيى الفخراني عن أمينة رزق

- في مسرحية "سعدون المجنون"، كنت خايف أمينه رزق تتوفى يوم الإفتتاح؛ بسبب ما بدى عليه من تعب.

- تحوَّلَت أمينة رزق على المسرح وأدت دورها بصوتها دون مايكروفون.

مسرحية ياما في الجراب يا حاوي

- هي مسرحية "ليلة من ألف ليلة"، الذي تقدمت سابقًا، ولكن مع بعض الإضافات.

- صنع الملابس لمسرحية ليلة من ألف ليلة واحد إيطالي، ولكن كانت بعيدة عن النَص.

- إعادة ليلة من ألف ليلة كانت إقتراحي للمخرج مجدي الهواري.

في حلقات مميزة من برنامج صاحبة السعادة من تقديم إسعاد يونس، أفضى ضيفها الفنان يحيى الفخراني بكل ما في جعبته من كواليس أعمال هامة قدمها لنا خلال السنوات الماضية، ليشوقنا للمزيد.