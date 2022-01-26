/675181/بحث-الاستعدادات-لامتحانات-دورة-يناير-بين-تعليم-الكبار-وجامعه-سوهاج

اجتمع صباح اليوم الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، مع أعضاء مجلس إدارة مركز تعليم الكبار بالجامعة ومديري وحدات تعليم الكبار الثمانية بكليات الجامعة، لمناقشة الاجراءات والاستعدادات لتنفيذ امتحان دورة يناير للدارسين المسجلين ضمن مشروع محو الامية وتعليم الكبار.

كان ذلك بحضور الدكتور عماد صموائيل القائم بعمل عميد كليه التربية، الدكتور خالد عمران عميد كلية التربية السابق، والدكتورة خديجة عبدالعزيز علي مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة، والدكتور أحمد عبدالله القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية، والدكتورة زينب الشريف القائم بعمل عميد كلية التربية النوعية، ومحمد الدالي رئيس فرع الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة، ومديري الوحدات ومنسقات هيئة تعليم الكبار بالجامعة.

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‏وتابع في بداية الاجتماع الدكتور مصطفي عبدالخالق ما تم انجازه الفترة السابقة لمركز تعليم الكبار والوحدات التابعة له في كليات الجامعة المختلفة، موجهاً شكره لكل المشاركين في جهود تعليم الكبار بالجامعة، كما وجه شكره لهيئة تعليم الكبار بالمحافظة متمثلة في مدير الهيئة والعاملين بها لجهودهم الكبيرة التي بذلوها لعقد امتحانات الدارسين الذين قام بتدريسهم طلاب الجامعة.

جامعه سوهاج وهيئة تعليم الكبار

واكد رئيس جامعه سوهاج ان الجامعة تحرص على تقديم كافة أنواع الدعم والمساهمة، من خلال التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، في سبيل القضاء على مشكلة الأمية التي تؤثر بشكل كبير على الخطط التنموية بالمجتمع، وتحقيق الهدف القومي الذي تسعي الدولة إلى تنفيذه باستثمار طلاب الجامعات للقضاء علي تلك المشكلة.

مناقشة خطة استعداد طلاب الجامعة للدورة الامتحانية الخاصة بشهر يناير

واكدت الدكتورة خديجة عبد العزيز على ‏انه تم خلال الاجتماع مناقشة خطة استعداد طلاب الجامعة للدورة الامتحانية الخاصة بشهر يناير، وتم بحث احتياجات هيئة تعليم الكبار لتسهيل اجتياز الدورة الامتحانية، حيث وافق رئيس الجامعة علي توفير عدد من الأوتوبيسات، لنقل الملاحظين من هيئة تعليم الكبار إلى مراكز المحافظات التي يعقد بها الامتحانات، واضافت ان رئيس الجامعة اكد خلال الاجتماع علي ‏ضرورة عمل حملة توعويه من خلال توزيع المنشورات والبنرات الارشادية، لحث الطلاب على فتح المزيد من الفصول لمحو الأمية والقضاء عليها بالمحافظة.