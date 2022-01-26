/675182/الأهلي-ينعى-الكاتب-الصحفي-الكبير-ياسر-رزق

نعي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، ورئيس تحرير جريدة الأخبار.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حيث توفى صباح اليوم الاربعاء، منذ قليل الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم سابقا، نتيجة تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

أعلن النادي الأهلي، أن أكرم توفيق يسافر اليوم الأربعاء رفقة طبيب الفريق إلى ألمانيا، وذلك من أجل إجراء الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة قبل إجراء العملية الجراحية.

ومن المقرر أن يغارد أكرم توفيق إلي ألمانيا اليوم الأربعاء لإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة قبل إجراء جراحة الرباط الصليبي يوم ٢٨ يناير الجاري في أحد المراكز المتخصصة بألمانيا.

موعد مباراة الأهلي وسموحة

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سموحة في الجولة الرابعة من منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة والمحدد لها الخميس المقبل.

وكان الأهلي قد تعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس رابطة الأندية المحترفة.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون في معظمه من شباب الأهلي الذين قدموا عرضًا قويًّا خلال المباراة وحصلوا على إشادة الجماهير.

سيد عبد الحفيظ

وأشاد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بشباب الأهلي، مؤكدًا أنهم ظهروا بشكل رائع ‏ومميز وظهرت شخصيتهم بشكل كبير وتحلوا بروح الفانلة الحمراء والروح والعزيمة، رغم صغر ‏سنهم ومشاركتهم للمرة الأولى في التدريبات والمباريات مع الفريق الأول.‏

وقال عبد الحفيظ إن مدرسة النادي الأهلي تركز على الشخصية والمهارة دائمًا ما تكون موجودة، ‏وتمنى الاستمرارية لمجموعة اللاعبين الشباب في المرحلة المقبلة بعد ظهورهم ‏القوي في كأس الرابطة.

موعد مباراة الأهلي ومونتيري في كأس العالم للأندية

ويواجه الأهلي بطل القارة الأفريقية، فريق مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، في المباراة الأولى للثنائي في البطولة، للوصول لمباراة نصف النهائي.