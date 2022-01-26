/675185/الصحة-العالمية-تؤكد-خطورة-المتحور-أوميكرون-لازالت-مرتفعة

وكشفت منظمة الصحة العالمية، في نشرتها الأسبوعية، إن مستوى الخطر المرتبط بالمتحوّر أوميكرون لا يزال مرتفعا"، حيث سجّل عدد إصابات قياسي جديد الأسبوع الماضي، بحسب ما ذكرت فرانس برس. وقالت الوكالة عن منظمة الصحة العالمية تحذيرها من أنه "بناءً على المعطيات المتوفرة حاليًا، لا يزال الخطر العام المرتبط بأوميكرون مرتفعًا، مشيرة في نشرتها الاسبوعية إن "أكثر من 21 مليون إصابة جديدة سُجّلت في الأيام السبعة الماضية، ما يمثل أكبر عدد إصابات مسجّل في أسبوع واحد منذ بدء تفشي الوباء"، وفقا لفرانس برس. وأضافت المنظمة أن عدد الإصابات ارتفع بنسبة 5 في المئة خلال الأسبوع المنصرم، مقابل 20 في المئة الأسبوع السابق، مضيفة أن معدّل العدوى العام يرتفع "بشكل بطيء.

40 ألف حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

كما أشارت منظمة الصحة أيضًا ألى أن هناك 40 ألف حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وهو عدد مستقرّ مقارنة بالأسبوع الماضي، كما أوضحت منظمة الصحة العالمية أن معدل انتشار المتحوّر دلتا "يواصل الانخفاض"، فيما تتفشى المتحوّرات ألفا وبيتا وغاما "بشكل ضئيل جدًا، وأضافت أن الدول التي شهدت ارتفاعًا في عدد إصابات أوميكرون في نوفمبر وديسمبر 2021، تسجّل أو بدأت تسجّل تراجعًا في عدد الإصابات" حاليًا.

بيانات محمّلة من قاعدة بيانات "جي اي اس ايد" أكدت أيضا - حسب المنظمة- أن دلتا التي كانت مهيمنة في السابق، لم تعد تمثّل أكثر من 10.7 في المئة من الإصابات. يذكر أن المتحور أوميكرون لا يزال الأكثر انتشارا في العالم، بينما وتمثّل الإصابات بأوميكرون 89.1 في المئة من العينات المأخوذة في الشهر الماضي.