/675190/سقطت-من-الطابق-الثالث-العناية-الالهية-تنقذ-طفلة-من-الموت-في-سوهاج

أنقذت العناية الالهية طفلة 4 اعوام من الموت، سقطت من أعلى الطابق الـ 3 في منزل والدها بدائرة مركز المنشاة جنوب سوهاج، وتم نقل الطفلة الى المستشفى المركزي بالمنشاة للعلاج.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من مأمور مركز المنشاة جنوب سوهاج يفيد اخطار من مستشفى المنشاة المركزي بدخول طفلة بها اصابات خطيرة ادعاء سقوط من علو.

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انتقل على الفور الرائد احمد رمضان - رئيس مباحث مركز المنشاة، وتبين وصول الطفلة منال ح م ب - 4 اعوام – وتقيم دائرة المركز مصابه " اشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالصدر " إدعاء سقوط من علو " وتم نقلها الى مستشفى المنشاة المركزي للعلاج.

وأفادت والدتها المدعوة سهير م س ي - 29 عام - ربة منزل - وتقيم بذات الناحية قررت بأنه أثناء تواجدها بمنزل والدها وبرفقتها نجلتها المذكورة وحال لهو الطفلة اعلى الطابق الـ 3 أختل توازنها وسقطت أرضاً مما نتج عنه إصابتها ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

القبض على سيدة استولت على معاش زوجها بدون وجه حق في سوهاج

على جانب اخر نجح ضباط الاموال العامة في سوهاج في القبض على سيدة استولت على معاش زوجها بدون وجه حق بعد وفاته نتيجة زواجها من أخر.

بدأت الواقعة عندما وردت بلاغ من محامى التأمينات الاجتماعية في سوهاج يفيد بقيام ربة منزل بالاستيلاء على معاش زوجها المتوفي دون وجه حق بدائرة قسم اول سوهاج.

العناية الالهية تنقذ طفلة من الموت في سوهاج

بعمل التحريات اللازمة من رجال مباحث الاموال العامة في سوهاج تبين صحة المعلومات حيث استولت المدعوة س ع، ربة منزل، في عقدها السادس، وتقطن بدائرة قسم اول سوهاج، على معاش زوجها بعد وفاته دون وجه حق نتيجة لزواجها من اخر وعدم قيامها بإبلاغ التأمينات الاجتماعية.

وأكد رجال مباحث الاموال العامة أن ربة المنزل كانت تعمل موظفة بالتربية والتعليم وحاليا على المعاش وقامت بصرف مبالغ مالية قدرت بنحو 202 الف جنية دون وجه حق من معاش زوجها المتوفي، وهى على ذمة أخر بما يخالف القانون، وتحرر المحضر اللازم لربة المنزل وتم ضبطها وجاري عرضها على النيابة العامة لتولى التحقيقات